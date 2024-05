NAZIONE, Jack da monitorare. Col Monza torna la "Viola 2"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In casa Fiorentina, scrive La Nazione, c’è molta concentrazione per questo finale di stagione ed è per questo che la squadra non viola assolutamente tralasciare il campionato. Contro il Monza restano da monitorare le condizioni di Bonaventura (neanche in panchina a Brugge) ma Italiano, si legge, dovrebbe optare per una massiccia turnazione. Cambieranno i terzini: favoriti Kayode e Parisi.

Cambierà anche l’attacco, con Nzola in posizione centrale e alle sue spalle il trittico visto a Verona formato da Ikoné, Barak e Castrovilli. Dubbi anche per la porta, dove potrebbe tornare Christensen. Per quanto riguarda la cornice di pubblico, ad ora sono circa 23.000 i tifosi viola attesi sugli spalti, un dato che può ancora crescere tra oggi e domani.