SERIE A, Il Napoli crolla col Bologna: rossoblù ok 2-0

Ennesimo stop per il Napoli in campionato: gli azzurri, prossimi avversari della Fiorentina in campionato, nel primo anticipo del sabato della 36a giornata sono stati sconfitti in casa per 2-0 dal Bologna, bravo a capitalizzare nei primi minuti di gioco il successo grazie alle reti di Ndoye (9') e Posch (12'). Gli azzurri provano a tornare in partita al 21' con un rigore ma Politano dal dischetto si fa respingere il tiro da Ravaglia.

Con questo successo, i rossoblù salgono momentaneamente al terzo posto con 67 punti e sono a un passo dalla qualificazione all prossima Champions League mentre il Napoli resta ottavo a quota 51 e può farsi superare dalla Fiorentina lunedì.