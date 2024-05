SERIE A, All'Olimpico c'è Lazio-Empoli: le formazioni

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sta per avere il via il lunch match di questa 36ª giornata di Serie A, con Lazio ed Empoli che si affronteranno a partire dalle 12:30. In casa biancoceleste c'è voglia di tornare a vincere per blindare il settimo posto e provare a scacciare le tantissime polemiche che ci sono state in settimana e continuano ad esserci. Dall'altra parte però l'Empoli si gioca tantissimo in termini di classifica, e una vittoria permetterebbe ai toscani di scavalcare Frosinone e Cagliari. Queste le scelte di formazione:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. Allenatore: Igor Tudor.

EMPOLI (3-5-1-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cancellieri; Caputo. Allenatore: Davide Nicola.