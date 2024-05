PUCCI A RFV, Regione non autorizza charter per Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Filippo Pucci, Presidente dell'Accvc, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola - durante la trasmissione Viola Weekend- sulle difficoltà che stanno riscontrando i tifosi viola per andare a vedere la finale ad Atene:



"Tutto è basato sulla lontananza, perché ad Atene l'unico modo per arrivare è l'aereo. Il costo dei voli è aumentato con l'alzarsi della richiesta. C'è anche un problema di reperibilità di aeromobili e la regione Toscana non ha uno spazio per far atterrare gli aerei. I voli saranno a Forlì, Verona e Bergamo".

La società potrebbe aiutare i tifosi con i costi come hanno fatto i Friedkin lo scorso anno con la Roma in finale di Europa League?

"A Firenze ciò non succederà perché a Roma hanno già due aeroporti importanti, non come in Toscana. La disponibilità in passato c'era, non capisco perché non si possa atterrare a Pisa di notte. Probabilmente arriveremo a 10 charter, ognuno ha 175 posti e quindi 1750 sono solo di charter. La Regione Toscana non è in grado di fornire questo servizio per una notte. Non si mettono i tifosi nelle condizioni di andare ad Atene".