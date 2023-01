ACF FEMM., Corsara a Sassuolo: 1-0 firmato Agard

La Fiorentina femminile cancella la sconfitta contro la Roma di settimana scorsa e volta pagina battendo 1-0 il Sassuolo in trasferta. Una partita complicata per la squadra di mister Panico che porta via 3 punti da Reggio Emilia grazie ad un bel gol di Agard nel primo tempo.

La partita resta in bilico fino all'ultimo ma le Viola sono brave a vanificare i tentativi neroverdi e riuscire a chiudere la sfida senza prendere gol, andando vicine al raddoppio in qualche occasione. Aggancio momentaneo in classifica alla Juventus al secondo posto con 28 punti, dietro la Roma che con una partita in meno rispetto alla Fiorentina resta a 33.