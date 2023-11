THEATE, Complicato un suo arrivo a Firenze a gennaio

FirenzeViola.it

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, l'arrivo di Arthur Theate a Firenze durante il mercato di gennaio sembra molto difficile. Il Rennes non è intenzionato a privarsene facilmente e ad oggi non apre al prestito. L'unica opzione possibile sembrerebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto, ma non per una cifra inferiore ai 16 milioni di euro, troppi per la società gigliata a stagione in corso. Sul difensore belga classe 2000 c'è anche l'interesse della Roma, ma anche per i giallorossi la pista per arrivare all'ex Bologna sembra essere complicata.