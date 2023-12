SUPERCOPPA, Possibile ritorno alla gara secca nel 2025

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A gennaio, più precisamente il 21 gennaio con Fiorentina-Napoli, inizierà la nuova edizione a quattro squadre della Supercoppa Italiana. Questo nuovo formato con la formula della final four però potrebbe scomparire subito. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport infatti, i club hanno inserito una clausola a loro favore per tornare alla sfida a gara secca.

Il motivo è da rintracciare nelle nuove edizioni delle competizioni europee UEFA. Con l'introduzione della formula a girone unico con 36 squadre partecipanti per Champions League, Europa League e Conference League infatti le formazioni partecipanti avranno sicuramente due partite in più da dover disputare. L'obiettivo quindi, in un calendario sempre più intasato sarebbe quello di evitare un ulteriore impegno. Da considerare anche che nell'estate del 2025 l'Inter e una fra Juventus, Napoli e Lazio dovranno disputare anche il Mondiale per Club a 32 squadre.