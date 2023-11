SPEZIA, Testa di maiale in sede. Gazzoli: "Abbassiamo i toni"

FirenzeViola.it

Dopo l'inizio disastroso e il diciottesimo posto in serie B, non sembrano placarsi le polemiche dei tifosi nei confronti della dirigenza dello Spezia, nemmeno dopo l’esonero di mister Alvino e l’arrivo in Liguria di D’Angelo. Questa mattina infatti, fuori dalla sede dei bianconeri è stato appeso uno striscione con su scritto “tempo scaduto” accompagnato da una macabra testa di maiale.

Per questo motivo è intervenuto direttamente il CEO Andrea Gazzoli, invitando ad abbassare i toni della discussione e di limitarsi “a una critica costruttiva e appassionata, cercando di stare vicino alla squadra come i nostri tifosi hanno sempre fatto”.