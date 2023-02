INDISCREZIONI DI FV IND.FV, AMRABAT HA CHIESTO SCUSA: GIOCATORE PERDONATO E CONVOCATO Sofyan Amrabat reintegrato nei convocati per questa sera. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il marocchino si è presentato nell'albergo del ritiro della Fiorentina ed ha chiesto scusa ai compagni e alla società per le note vicende di mercato... Sofyan Amrabat reintegrato nei convocati per questa sera. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il marocchino si è presentato nell'albergo del ritiro della Fiorentina ed ha chiesto scusa ai compagni e alla società per le note vicende di mercato... NOTIZIE DI FV ALTRA BRUTTA SCONFITTA E ITALIANO FA PURE IL PERMALOSO Siccome sono una tifosa, vorrei rispondere carinamente all’allenatore della Fiorentina che ha detto la sua su quello che lo stadio ha intonato a fine partita dopo un’altra sconfitta casalinga, quel coro “fate ridere” sul quale non è... Siccome sono una tifosa, vorrei rispondere carinamente all’allenatore della Fiorentina che ha detto la sua su quello che lo stadio ha intonato a fine partita dopo un’altra sconfitta casalinga, quel coro “fate ridere” sul quale non è... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi