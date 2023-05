SALVINI, Acceleriamo per nuovi stadi ma con soldi privati

FirenzeViola.it

”Una cosa su cui lavoro da ministro è accelerare sulla costruzione di nuovi stadi, più moderni e più sicuri in tutta Italia perché non possiamo più permetterci di avere stadi troppo vecchi e troppo poco sicuri rispetto agli standard europei”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della cerimonia di riavvio dei lavori per il sottoattraversamento del tunnel Tav e della stazione dell’Alta velocità a Firenze. E a chi gli ha chiesto del provvedimento di definanziamento firmato dal governo per 55 milioni di euro legati alla ristrutturazione dello stadio di Firenze, Salvini ha aggiunto: "I fondi europei non vanno per gli stadi, questo mi sembra evidente, e conto che i privati possano fare tanto, a Firenze come a Milano, come a Torino e come a Roma. Non si capisce perché debba essere il privato cittadino che magari allo stadio non ci va mai nella vita a pagarsi lo stadio, e quindi spero che si faccia in fretta”. Lo riporta l'agenzia Italpress.