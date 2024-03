SALERNITANA, Scelto Colantuono. Ribery sarà il vice

FirenzeViola.it

La Salernitana ripartirà da Stefano Colantuono e secondo quanto riporta TMW, ci sarà anche Franck Ribery. L'ex fuoriclasse francese sarà infatti il vice del neo allenatore e dopo alcuni mesi da collaboratore tecnico tornerà in pianta stabile in panchina, per aiutare tutta la squadra. Nella giornata di domani Colantuono dirigerà il primo allenamento, con la sosta che certamente aiuterà tutto lo staff a inserirsi al meglio.

Filippo Inzaghi invece - prosegue il portale - rassegnerà le dimissioni dopo che non ha trovato l'accordo per il ritorno sulla panchina granata voluto da Iervolino: la società non aveva intenzione di soddisfare le sue richieste e l'ex attaccante del Milan ha preso questa decisione.