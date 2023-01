PIOLI, Futuro? Prenderemo le migliori decisioni

L'ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il brutto periodo del Milan. Queste le sue parole: ""Sarebbe facile dire che ho trovato giocatori con la pancia piena, ma non è così. Abbiamo la voglia giusta così come gli atteggiamenti, ma ora non abbiamo la capacità di reagire alle difficoltà della partita. Io ho sempre parlato in modo molto diretto e così continuerò a fare. Prenderemo le migliori decisioni per superare questo momento".

Sul mercato

"Quando la squadra subisce così tanto anche il portiere va in difficoltà, ma in questo momento non mi devo soffermare su un singolo giocatore. Possiamo fare meglio e lavoreremo per portare dei miglioramenti perché la prossima è una partita molto importante".