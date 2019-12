ORRICO, Scrive: "Esonero di Montella un'ingiustizia"

Corrado Orrico, ex allenatore e opinionista televisivo, sulle colonne de Il Tirreno ha detto la sua a proposito dell'esonero di Montella: "Duro lavoro attende quello che sarà il nuovo tecnico della Fiorentina dopo che l’esonero di Montella ha certificato una delle tante ingiustizie che accadono nel mondo del calcio. Non poteva utilizzare espressione migliore, Vincenzo, per descrivere la funzione che assumono gli allenatori nel momento in cui le cose vanno male, magari pure per responsabilità di altri: “parafulmine”. Cos’altro poteva fare la Viola nelle ultime giornate, al cospetto di avversarie ben più quotate? Cosa poteva fare contro una Roma in grande spolvero e ricca di talenti, affrontata senza gli unici due elementi che avrebbero potuto dare imprevedibilità al suo gioco? Che Fiorentina è, in sostanza, quella senza Ribéry e Chiesa? E ancora: che colpa ha Montella se il Federico dell’anno scorso non si è mai visto, distratto com’è dai pensieri sulla sua prossima destinazione? Domande cui forse si è preferito non dare risposta, trovando quella che in queste situazioni diventa la soluzione più semplice: l’esonero dell’allenatore. Più semplice sì, ma non per questo migliore".