NGONGE, Non solo la Viola: su di lui piomba l'Aston Villa

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua ad attirare molta attenzione il talento del Verona classe 2000, Cyril Ngonge. Oltre alla Fiorentina, adesso sul calciatore belga sarebbe piombato anche l'Aston Villa. La valutazione per il giocatore è fra i 10 e i 15 milioni. Una cifra alta che non è impossibile però da raggiungere da parte di un club inglese. E sarebbe una plusvalenza molto importante per il club scaligero, alle prese con alcuni problemi finanziari dopo che la Guardia di Finanza ha bloccato le quote del presidente Maurizio Setti.

Quindi bisognerà anche capire cosa succederà dal punto di vista societario, visto che il club era vicinissimo alla cessione a un fondo americano, closing che non può completarsi in questo momento proprio per questo motivo. Ngonge rappresenta un asset tecnico, sì, ma anche economico e con un'offerta interessante sarebbe ceduto.