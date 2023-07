MLS, Messi non si ferma più, altri due gol per Miami

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Dopo la rete su punizione nel recupero del match contro il Cruz Azul, nella prima partita in Coppa di Lega, ieri sera Lionel Messi ha fatto anche meglio, segnando una doppietta all'Atlanta United nel 4-0 con cui l'Inter Miami ha colto il suo secondo successo consecutivo. Il campione del mondo ha aggiunto anche un assit per Robert Taylor, a sua volta autore di due reti. Il suo apporto ha fatto scoccare una scintilla nella squadra, ultima nella classifica MLS prima del suo arrivo. E la 'Messi-mania' monta tra i tifosi in Florida, compresi i vip che ormai sono una presenza costante nell'impianto di Fort Lauderdale.

Sono bastati 22 minuti alla stella argentina per lasciare il segno, prima ribadendo in rete un sinistro che lui stesso aveva spedito contro il palo, poi chiudendo una perfetta triangolazione con Taylor. "Giocare con lui è un sogno che si avvera - ha commentato il centrocampista finlandese - Porta così tanta qualità in campo che ne beneficiamo tutti". (ANSA).