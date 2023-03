MARTORELLI, Amrabat? Ci sta cessione ma preventivata

Fonte: Radio Toscana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il procuratore Giocondo Martorelli ha detto la sua sul futuro di Amrabat: "Credo che la Fiorentina abbia già preventivato una sua possibile cessione in estate, muovendosi di conseguenza. Di giocatori per sostituire il marocchino ce ne sono, basta saperli trovare. L'esempio perfetto è il Napoli che ha sostituito alla grande giocatori come Insigne, Mertens e Koulibaly".

Sul rinnovo di Castrovilli: "Viene da un infortunio importante ma credo che non ci saranno problemi per trovare un accordo sul rinnovo. C'è ancora tempo, penso che la Fiorentina voglia capire come andrà a finire la stagione".