KAYODE, Siamo amareggiati. Sul contatto con Retegui...

Michael Kayode ha parlato nel post partita di Fiorentina-Genoa dopo l'1-1 di oggi al Franchi: "Siamo amareggiati. Non sono soddisfatto della prestazione personale, la squadra comunque ha fatto una buona partita. Ma si può fare sempre meglio. Valuto la mia crescita guardando partita dopo partita, non guardo al passato ma alla partita successiva e quella presente. Ma come ho detto prima non sono soddisfatto oggi".

L'episodio con Retegui: "Correvamo verso la palla. Poi io ho cercato il contatto fisico, lui mi ha rigirato e siamo andati a terra".

Questo dispiacere lo portate giovedì in coppa qui?

"Sì, una partita importantissima e inizieremo a lavorare già da domani per portare a casa il miglior risultato possibile".

Hai festeggiato con la Primavera, dove hai giocato fino a poco tempo fa?

"Sì, sono contentissimo per loro. Li conosco, hanno fatto una grandissima cosa".

Volevi imitare Maicon su quel tiro con controllo di coscia?

"No, ho cercato di provare il tiro. Me la sono sistemata ma niente di che".