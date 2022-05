JURIC, Lunedì vedrò Cairo: serviranno 10 giocatori

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "Questa gente ha passione, l'anno prossimo voglio provarci per l'Europa: ma serviranno dieci giocatori": il tecnico del Torino, Ivan Juric, comincia a tracciare la strada per il futuro. "Bremer credo che andrà via, poi abbiamo tanti prestiti - aggiunge l'allenatore in conferenza stampa - e io ho fatto questi conti: lunedì mi vedrò con il presidente e vedremo quale strada vorrà prendere la società". L'ultima di campionato, però, è andata male: "Per i primi 30 minuti siamo stati in partita, poi abbiamo regalato due gol - il commento di Juric sulla pesante sconfitta per 3-0 contro la Roma - anche se è stata un'annata fantastica: non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto tanti punti, ora l'obiettivo è crescere ancora". (ANSA).