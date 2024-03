J.JESUS, Scelta del giudice mi lascia grande amarezza

NOTIZIE DI FV TIFOSI, SOLO 600 I BIGLIETTI PER PLZEN. IN 500 A BERGAMO Saranno due trasferte con numeri molto limitati quelle che riguarderanno i tifosi della Fiorentina negli appuntamenti di Coppa Italia e Conference League. Nello specifico, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, per la sfida di Plzen contro il Viktoria prevista per... Saranno due trasferte con numeri molto limitati quelle che riguarderanno i tifosi della Fiorentina negli appuntamenti di Coppa Italia e Conference League. Nello specifico, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, per la sfida di Plzen contro il Viktoria prevista per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi