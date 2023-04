FirenzeViola.it

Si è conclusa da poco la sfida tra Inter e Lazio con i nerazzurri che hanno vinto in rimonta dopo essere passati in svantaggio per mano di Felipe Anderson. Nella ripresa però le reti di Lautaro (doppietta) e Gosens hanno completamente ribaltato il risultato per il 3-1 finale. Adesso il Napoli è vicinissimo allo scudetto.