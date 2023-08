FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore ed attuale opinionista Stefano Impallomeni, nel suo intervento a TMW Radio, si è sbilanciato sul futuro di Domenico Berardi, per cui prevede un futuro in viola: "Credo che vada via da Sassuolo. Con 18 milioni più Sottil penso che possa andare alla Fiorentina. Vedremo se risponderanno Roma e Lazio".