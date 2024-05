TERNANA, Di Stefano ancora una volta decisivo

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

Salvezza ancora non raggiunta per la Ternana che dovrà quindi vedersela con il Bari ai play-out in due scontri che si preannunciano infuocati. Tra la rosa di Breda ci sono ben 5 giocatori in prestito dalla Fiorentina e tra questi, soprattutto nelle ultime apparizioni, spunta il nome di Di Stefano. Ieri è andato a segno nella vittoria a Salò risultando ancora decisivo proprio come la scorsa settimana quando, grazie al suo gol, la Ternana ha battuto il Catanzaro di Vivarini in casa dei giallo rossi.

L'attaccante in prestito dai viola sembra essere in forma per questo finale di stagione: con la rete di ieri sono 7 i gol messi a segno da Di Stefano in Serie B. Breda scopre così un'arma in più in queste due delicatissime partite dove la Ternana si gioca la stagione.