CUCCHI A RFV, Spero che Italiano rimanga a Firenze

FirenzeViola.it

Riccardo Cucchi, giornalista e radiocronista, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Firenze in Campo parlando degli importanti traguardi raggiunti dalla squadra viola:



Dopo la sconfitta dell'anno scorso, quest'anno la Fiorentina parte come favorita?

"Intanto devo fare i complimenti alla squadra. Sono convinto che la Fiorentina abbia dato un'impronta importante alle sue prestazioni. Le finali sono una partita a sé, sono molto cauto nel dare la Fiorentina per favorita anche perché l'Olympiakos viene da un percorso di crescita e gioca in casa".

Parlando di coppe europee, dobbiamo celebrare l'Atalanta. L'Italia è in testa nel ranking Uefa. I club italiani adesso sono molto competitivi.

"Anche scorso anno le italiane erano andate bene in Europa con 3 squadre italiane. Quest'anno Atalanta e Fiorentina sono arrivate in finale e sono contento perché non sono le più blasonate in Italia. Sono arrivate due piazze calcistiche belle, con un bel progetto e con due allenatori in gamba.

Grazie a Fiorentina e Atalanta ci saranno 5 squadre italiane in Champions".

Il futuro di Gasperini e Italiano è incerto. Come li vede?

"Su Gasperini è indiscutibile il suo valore ottenendo dei risultati importantissimi con l'Atalanta. Si parla di Napoli per Gasperini, ma chiunque dovesse accaparrarselo farà un affare. Per Italiano ho grande stima e ha fatto un grande lavoro perché è sempre bello vedere la Fiorentina anche se perde, perché gioca a calcio. Spero per Italiano e per i tifosi viola che rimanga a Firenze".



ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST