© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Lazio-Empoli, arriva un'esclusione a sorpresa per i bianco-celesti: Luis Alberto non figura tra i convocati per la gara di domani all'Olimpico. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista spagnolo non si è presentato alla rifinitura e così Tudor lo ha escluso dalla gara per motivo tecnico-disciplinari.