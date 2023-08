HIEN, La Dea potrebbe tentare l'affondo nelle prossime ore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Isak Hien, difensore dell'Hellas Verona, finito sul taccuino anche della Fiorentina in questa finestra di mercato, potrebbe lasciare i gialloblù. Ormai si parla da un po' della possibile cessione del centrale, con l'Atalanta che non ha mai mollato la presa e adesso, dopo la cessione di Merih Demiral all'Al Ahli, ha un posto libero da coprire nel reparto arretrato, con Gasperini che attende un nuovo acquisto. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de L'Arena, la Dea potrebbe piazzare l'affondo decisivo nelle ultime ore.

Valutato 10 milioni di euro dagli scaligeri, potrebbe tuttavia partire per una cifra non superiore agli 8 milioni di euro. L'Atalanta vorrebbe inoltre inserire nell'operazione anche una contropartita tecnica per abbassare la parte fissa, individuata da tempo nel giovane centrocampista Jacopo Da Riva.