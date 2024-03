GIUFFREDI, Litigai con Barone subito. Poi sempre leale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Mattia Zaccagni della Lazio, è intervenuto durante la Palermo Football Conference, svoltasi oggi nella location de La Braciera In Villa.

Un pensiero per Joe Barone che sta attraversando un periodo difficile?

"Credo di essere il primo procuratore che si è imbattuto in lui. Quando ha acquistato la Fiorentina, mi trovai nel loro primo mercato a litigare con lui e Pradè perché portai Biraghi all'Inter e Veretout alla Roma. Immaginate una proprietà e un gm nuovo che vede presentarsi davanti un agente che porta via loro due calciatori importanti... Una litigata che è uscita fuori. Barone però poi ha dimostrato di essere una persona dai veri sentimenti perché non mi ha portato nessun tipo di rancore. Con me è stato sempre leale, sincero. È burbero, difficile, perché fa gli interessi della proprietà e quindi a volte è molto spigoloso, ma è una persona di sostanza, vera, che ti riconosceva le cose giuste".

A che punto siamo con il rinnovo di Zaccagni?

"Il presidente Lotito conosce la volontà del giocatore e la mia. Le decisioni verranno prese a breve insieme a Lotito e Fabiano, ai quali mi lega un bellissimo rapporto, perché a giugno c'è il mercato e lui è in scadenza. Non ci sono schermaglie o lotte contro la Lazio, insieme proveremo a capire qual è la scelta migliore per la Lazio".