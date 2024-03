GILARDINO, Futuro? Voglio capire gli obiettivi del Genoa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa per presentare la gara col Frosinone, Alberto Gilardino, ex viola oggi tecnico del Genoa, ha commentato anche le voci sorte in questi giorni sul suo futuro, che tirano in ballo anche la Fiorentina: "Sono molto schietto e chiaro. Lo sono con i miei ragazzi e voglio esserlo con voi. E’ da un anno e mezzo che parlo con la società e il ds. C’è un rapporto per quanto riguarda l’aspetto tecnico o della squadra, ci vediamo e parliamo. In questo momento è chiaro che non c’è un appuntamento fisso per parlare del mio contratto. Io ho dato la mia disponibilità, deve essere ben chiaro a tutti, nel sedersi e parlare. Come ho detto in questo momento, il pensiero mio e dello staff è che dobbiamo finire nel modo migliore perché dobbiamo essere esigenti con noi stessi. Dobbiamo alzare l’asticella sotto il punto di vista mentale e fisico".

E' stata una settimana di fake news per quanto riguarda il prossimo mercato. Sembra essere di nuovo tornati al supermercato?

"Per quanto riguarda l'aspetto delle notizie, siete più bravi di me e conoscete il calcio da tantissimo anni come lo conosco io. E' normale che, se un giocatore o un allenatore è in scadenza di contratto, ci siano voci e giornali e giornalisti che parlano in modo positivo. E' normale per il percorso che stiamo facendo. Un aspetto importante è che quando mi siederò con la società sarà per l'aspetto tecnico perché voglio e vorrò capire quali saranno gli obiettivi da parte della società in uscita e quali saranno in entrata. Questo è chiaro".