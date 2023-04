EX OBIETTIVI, Poker di Castellanos al Real Madrid

FirenzeViola.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

Ieri sera si sono giocati gli anticipi della Liga spagnola ed in particolare spicca la roboante vittoria del Girona contro il Real Madrid per 4-2. Da segnalare che le quattro reti portino tutte lo stesso nome, ovvero quello di Valentin Taty Castellanos. L'attaccante argentino in prestito dal New York City era finito nel mirino della Fiorentina tempo fa.