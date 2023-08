EX OBIETTIVI, Il Leeds reintegra in rosa Gnonto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Leeds United ha reintegrato Wilfried Gnonto in squadra. L'attaccante italiano, 19 anni, ha saltato le ultime 3 partite fra campionato e Coppa di Lega a seguito dei contrasti legati al mancato trasferimento all'Everton.

Il giocatore, finito in estate anche nel mirino della Fiorentina, ha chiesto di essere ceduto, per avere la possibilità di giocare in Premier League e non perdere il treno di Euro 2024. Dall'altra parte il Leeds non intende privarsi del giocatore, acquistato l'ultimo giorno del mercato estivo 2022. La situazione ora sembra volgere alla normalità, o quanto meno a una tregua. Daniel Farke, tecnico dei peacocks, ha dato il benestare al ritorno dell'attaccante in gruppo.