EX OBIETTIVI, Gnonto: su di lui piomba il Friburgo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la retrocessione in Championship, il Leeds United dovrebbe cedere Wilfried Gnonto in questa finestra di mercato. L'esterno offensivo della Nazionale, accostato in passato anche alla Fiorentina, è uno dei nomi più appetiti, in Inghilterra - dove c'è l'Everton su tutti pronto a riportarlo in Premier League - ma non solo. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, c'è una nuova pretendente per l'ex Zurigo, direttamente dalla Germania. Il Friburgo è interessato a lui e Gnonto sarebbe felice di trasferirsi in Bundesliga.

Tuttavia la richiesta dei Peacocks è troppo alta per i gusti dei tedeschi: 22-25 milioni di euro. Bisognerà trattare.