EX OBIETTIVI, Carboni: strega l'Argentina. L'Inter...

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'esordio in maglia Argentina di Valentin Carboni - 8’ appena, ma abbastanza per inventare una giocata superba che ha acceso i telecronisti della nazionale - e alla luce di questo futuro luminoso che tutti vedono, l’Inter vuole tenersi stretta il gioiellino 19enne fatto in casa. La crescita è evidente - sottolinea La Gazzetta dello Sport - certificata anche dalle convocazioni di Scaloni fino al debutto di martedì notte contro la Costa Rica. Così a fine stagione tornerà a casa, all’Inter, che ha grandi progetti su di lui: il club sa di aver un piccolo tesoro tra le mani, utile in caso di necessità sul mercato, ma mai vorrebbe perderne il controllo.

Ed è questo ciò che conta: indipendentemente da quale sarà la sua prossima maglia, il nerazzurro resterà sullo sfondo.