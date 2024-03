DA TORINO, Italiano nella lista dei sostituti di Juric

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, il giornalista de La Repubblica Fabrizio Turco, che segue da vicino le vicende legate al Torino, ha analizzato la stagione dei granata e parlato del futuro della panchina del club di Urbano Cairo. Tra gli allenatori considerati in corsa per il posto di Juric anche il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: "È facile che si debba ripartire di nuovo da zero, infatti vedo difficile il rinnovo non solo per un discorso scadenza quanto perché c'è una significativa lontananza tra presidenza e allenatore. Futuro? Si era parlato anche di Tudor ma è sbarcato alla Lazio, in questo momento direi Gattuso o Vanoli.

E attenzione a Italiano, con il divorzio già annunciato dalla Fiorentina si inserisce anche lui"