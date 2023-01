D'AGOSTINO, Gonzalez giocatore importante. L'attacco...

A parlare di Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino.

Nico Gonzalez potrebbe partire a gennaio. Che ne pensa?

"Può essere un giocatore utile alla causa della Fiorentina. Ha grande personalità, è uno che vede la porta, batte anche i rigori. E' un buon giocatore. Io non so se ne priverà già adesso, a certe cifre, come leggo, possono arrivare solo spagnole e inglesi. Per me sarà importante, dovesse rimanere, da qui a fine stagione".

Chi sceglierebbe come centravanti della Fiorentina in questo momento?

"Jovic è più una seconda punta, Cabral è un attaccante vecchia maniera ma anche lui non è che lavori molto per il gol. Se non lo fai con gli attaccanti, il gol devi farli con gli esterni. Lì davanti la Fiorentina, parlano i numeri, dopo Vlahovic non ha trovato il sostituto. Ha preso tre attaccanti ma nessuno si è avvicinato alla doppia cifra ed è un problema. Non saprei chi scegliere se fossi Italiano. Alla Fiorentina serve un attaccante da doppia cifra, il problema lì è reale".

Italiano può incidere sul mercato?

"Un allenatore per incidere sul mercato devi essere Mourinho, Allegri, Pioli, devi avere un curriculum importante. Può sicuramente esprimere il suo pensiero. Io dico che siano i giocatori che fanno la differenza, non gli allenatori".