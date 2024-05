CAIRO, Tifare viola in finale? Certo, siamo gemellati

FirenzeViola.it

Il Torino ieri ha vinto 3-1 contro il Milan continuando così a sperare di poter raggiungere un posto in Europa. Dopo il match il patron granata Urbano Cairo è intervenuto in zona mista. Il presidente del Torino ha spiegato come farà il tifo per la Fiorentina in finale di Conference visto che una vittoria viola potrebbe garantire al Toro un posto in Conference League la prossima stagione(QUI il punto). Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com: "Sono contento, è una vittoria importante e siamo davanti al Napoli. Tifare viola in Conference? Certo, con la Fiorentina siamo gemellati".

Dello stesso avviso anche l'allenatore dei granata Ivan Juric che in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza del risultato della Fiorentina per l'approdo del Torino in Europa: "Abbiamo fatto cose stupende, minimamente apprezzate. Me lo sono goduto con i ragazzi, meno con tutto il resto. Ci prepariamo bene per l'ultima, è una finale e so che a Gasp non interessa niente. Vedremo anche cosa farà la Fiorentina, speriamo che il Toro arrivi in Europa"