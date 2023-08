BERARDI, La Juventus non molla ma dipende da Kean

FirenzeViola.it

La Juventus non molla per Domenico Berardi. Lo scrive il 'Corriere della Sera' oggi in edicola: il club bianconero continua a pensare al capitano del Sassuolo, nonostante l'ad Carnevali abbia chiuso in maniera netta alla possibilità di un suo addio. Per il ruolo di centravanti tutto dipende dall'eventuale partenza di Moise Kean: solo una cessione del centravanti classe 2000 potrebbe portare a un altro acquisto in quel ruolo, con Alvaro Morata dell'Atletico Madrid in prima fila.