BARONE, Il malore fa eco negli Usa: il lancio del NYP

La notizia del malore che ha colpito Joe Barone è iniziata a circolare anche sui media statunitensi. Il New York Post, mentre in Italia era già notte fonda, ha battuto la notizia del ricovero in ospedale del dirigente viola, ricordando anche il suo passato come uomo di riferimento dei New York Cosmos sempre sotto la presidenza di Rocco Commisso. "Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ricoverato in ospedale dopo un malore prima della partita". Oltre a rimandare al comunicato ufficiale viola, il sito del noto quotidiano ha sottolineato come in giornata si attendano notizie dopo l'arrivo dei figli direttamente dal New Jersey.