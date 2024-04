B. ACCARDI, Italiano perfetto per far ripartire il Napoli

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano e il Napoli. Una storia nata già un anno fa e che, dopo la corte degli ultimi mesi, potrebbe diventare realtà a fine giugno, quando il tecnico della Fiorentina con molte probabilità lascerà Firenze. Il Napoli, come detto, ci pensa da tempo per un'operazione che ha ricevuto anche il placet di un addetto ai lavori. Si tratta di Beppe Accardi, storico operatore di mercato che, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha detto: "Il Napoli ha bisogno di chiudere questa stagione per ripartire. Deve rigenerarsi per ricominciare. In questo senso, penso che la coppia Manna (nuovo ds azzurro, ndr) - Italiano possa essere quella ideale per la rinascita del Napoli".