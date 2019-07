ANCORA PASQUAL, Lirola ottimo ma caro. Borja...

Manuel Pasqual dal ritiro di Coverciano (LEGGI L'INTERVISTA DI FV) si è espresso anche su altri temi viola, al microfono di Tuttomercatoweb: "Tutte le squadre hanno tra virgolette il mercato bloccato. Sono tutte ferme, l'unica è la Juventus che si è mossa per tempo con Rabiot e Ramsey. A cascata tutte le squadre sono ferme, sicuramente ci sarà qualche movimento, dalle parole di Pradè immagino che la sua priorità sia prima di vendere poi iniziare ad allestire una squadra come ha fatto nel 2012. Ma può fare una squadra competitiva. Chiesa? Spero per i tifosi della Fiorentina che resti perché è un ottimo giocatore. Per mettere fine a questa situazione Federico dovrebbe schierarsi e dire non me ne vado, per togliere questi mugugni deve essere attrezzata una squadra forte per poter crescere sia a livello di gioco che di personalità. Spero per lui e per la Fiorentina che ci sia questa possibilità. Dai soldi della sua eventuale vendita si può rifare la squadra? Sì e no, dipende cosa c'è in giro. Le altre società ti aspettano al varco, perché i giocatori che vuoi acquistare hanno un valore più alto. Dovrà essere brava la società prima di tutto a capire le sue intenzione e allestire una squadra buona per evitare di finire un po' con tutti ai ferri corti come lo scorso anno. Borja Valero di nuovo alla Fiorentina? Ho visto che girava questa notizia è andato via con dispiacere sia suo che della tifoseria, verrebbe riaccolto non a braccia aperte, ma con il tappeto rosso. Potrebbe essere un modo per ripartire, conosce già Firenze e la piazza. Lirola? È un ottimo giocatore ma il Sassuolo è una bottega cara, quindi ho visto le cifre e non so se è cosi semplice portarlo a casa. Hanno bisogno di esterni, negli ultimi anni sono stati la spada di Damocle della Fiorentina. Ripartire da un giocatore così sarebbe una buona cosa".