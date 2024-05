OBIETTIVO EUROPA: TORNANO CASTRO E CHRISTENSEN. DAVANTI OCCASIONE PER NZOLA

FirenzeViola.it

Dopo aver ottenuto il pass per la finale di Conference League ad Atene, la Fiorentina domani torna a concentrarsi sul campionato. Viola che, visto l'ennesimo passo falso del Napoli(battuto dal Bologna al Maradona), in caso di vittoria contro il Monza si avvicinerebbero al raggiungimento della terza qualificazione consecutiva alle coppe europee. Per questo la sfida del Franchi contro i brianzoli diventa fondamentale.

Italiano, viste le fatiche europee di mercoledì, dovrebbe far ruotare i suoi uomini. Ecco allora che in porta potrebbe tornare Christensen, con davanti a lui Milenkovic e Ranieri, favoriti su Martinez Quarta per partire dal primo minuto, al centro della difesa e Kayode e Parisi sulle corsie esterne. Qualche dubbio in più in mediana, dipenderà dalla posizione in cui verrà impiegato Bonaventura, che dovrebbe essere composta da Duncan e da Maxime Lopez con Jack che tornerebbe sulla linea dei trequartisti. Torna in campo Castrovilli, non presente a Brugge non essendo nella lista UEFA, sulla fascia sinistra dell'attacco, mentre a destra dovrebbe esserci Bonaventura. Nel caso in cui il numero 5 viola venisse schierato nei due di centrocampo spazio a Nico Gonzalez. Dietro alla prima punta che dovrebbe essere, come a Verona, Nzola, vista anche la lombalgia che ha colpito Belotti, ci sarà Barak.

Se Italiano farà grandi cambiamenti rispetto all'ultima partita, dovrebbe invece confermare, eccezione fatta per Carboni, la formazione che ha pareggiato in rimonta contro la Lazio Raffaele Palladino. Davanti a Di Gregorio ci saranno Birindelli e Kyriakopoulos sulle corsie, rispettivamente di destra e di sinistra, con Izzo e Pablo Marì al centro della difesa. Il rientrante Gagliardini, squalificato contro i biancocelesti, e il giovane Bondo andranno a comporre la linea mediana, mentre tornerà sulla trequarti Pessina con Zerbin e Colpani sulle fasce. Come centravanti dovrebbe essere confermato proprio l'autore del gol del pareggio contro la Lazio Djuric.

FIORENTINA(4-2-3-1): 53 Christensen; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 65 Parisi; 32 Duncan, 8 Maxime Lopez; 5 Bonaventura, 72 Barak, 17 Castrovilli; 18 Nzola. All.: Vincenzo Italiano

MONZA(4-2-3-1): 16 Di Gregorio; 19 Birindelli, 4 Izzo, 22 Marì, 77 Kyriakopoulos; 6 Gagliardini, 38 Bondo; 20 Zerbin, 32 Pessina, 28 Colpani; 11 Djuric. All.: Raffaele Palladino