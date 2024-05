VIDEO FV, Squadra arrivata al Franchi: carica dei tifosi

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Fra poco più di un'ora la Fiorentina scenderà in campo contro il Club Brugge per la semifinale di andata di Conference League. I viola sono arrivati pochi minuti fa allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in pullman. Questo il video realizzato da FirenzeViola.it, con la squadra che, caricata e incoraggiata dai tifosi presenti, scende dal pullman di fronte alla tribuna come di consueto in tutte le gare casalinghe.