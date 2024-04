GALLOPPA, Sarà bello fare il giro di campo domani

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, al Viola Park commenta ai media presenti - tra cui FirenzeViola.it - la vittoria per 5-1 contro il Torino: "Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto un'ottima gara. Sapevamo che il Torino sarebbe stato agguerrito dopo la finale di Coppa Italia e in più siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio e a trovare tutto ciò che avevamo preparato: gioco e identità. Quando non sei acceso o concentrato paghi, potevamo evitare delle ripartenze, delle spizzate che ci hanno messo in difficoltà. In queste situazioni dobbiamo essere più maturi. Non so quale è la motivazione per cui fuori casa facciamo peggio, però io guardo oggi. Ero arrabbiato per Monza, ma non perché abbiamo sbagliato atteggiamento, ma perché dovevamo essere più cinici e abbiamo buttato via una partita. Vorrei che questi ragazzi possano arrivare più in alto possibile in campionato. Da qui a fine stagione dobbiamo tenere l'asticella alta. Dobbiamo arrivare a ridosso delle prime 7, sarebbe una stagione importante".

Su Martinelli: "L'ho visto bene, lo ha chiesto lui di venire a giocare. E' un ragazzo di personalità, ci ha dato gestione con la palla, ha parato un rigore e quindi gli faccio i complimenti. Mi dispiace per Tognetti che non ha potuto rigiocare però queste sono le dinamiche e i ragazzi lo sanno. Sono contentissimo anche per Presta, ci è mancato tanto. Prima della gara gli ho detto "quanto è bello un sapore del gol, te lo ricordi?" e oggi se lo è ricordato".

Sulla passerella domani al Franchi: "Siamo contenti di fare il giro di campo domani. E' bello partecipare a una competizione ma vincere è bellissimo. Il nostro primario obiettivo rimane quello di portare questi ragazzi in prima squadra".

Sui recuperi: "Rubino ha una piccola frattura, tra due settimane speriamo di poterlo recuperare. Balbo è rientrato oggi, da lunedì sta con noi".