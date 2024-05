Succede tutto in una notte, a Riccardo Sottil. Succede che in 5 minuti di orologio esorcizza tutte le paure e i (legittimi) timori che tanti tifosi e addetti ai lavori avevano per i ragazzi terribili del Club Brugge, con un tiro a giro di “insignana” fattura che va a togliere le ragnatele dalla porta difesa da Jackers. Succede che la prestazione che il numero sette viola offre nei 52’ che resta in campo è tra le migliori della carriera: fatta del gol sì, probabilmente il più pesante tra quelli fatti da Ricky finora, ma anche di tanta corsa, abnegazione, spunti e sacrificio difensivo. Succede, infine, che tutto crolla sotto il peso di Skoras che, in un contrasto di gioco, cade rovinosamente addosso a Sottil procurandogli una frattura scomposta alla clavicola, mettendo di fatto la parola fine alla stagione dell'ex primavera gigliato. Proprio nel momento di massimo splendore. Che strani deja-vu regala talvolta il calcio.

I TANTI GUAI FISICI DI SOTTIL - Non è la prima volta, purtroppo per lui, che il motore di Riccardo si inceppi proprio quando il cronometro iniziava a dare i primi tempi fucsia, per dirla in terminologia automobilistica. Anche la scorsa stagione ad un inizio promettente seguì un lunghissimo stop di quattro mesi a causa di un'ernia al disco che necessitò addirittura di un piccolo intervento chirurgico. Un ko che frenò bruscamente la crescita di Sottil, che sembrava bello spedito verso il tanto atteso salto di qualità con 3 assist in sette gare, tra cui quello nella super performance della gara di andata dei playoff di Conference League contro il Twente. Ma era già capitato anche a Cagliari nel 2021, con il classe '99 che stava guadagnando minuti, fiducia e dimestichezza con il calcio dei grandi e fu costretto a restare ai box tra febbraio e maggio per un problema alla coscia, rientrando soltanto dieci minuti nell'ultima gara del campionato.

UN FUTURO TORNATO D'ATTUALITÀ - L'annata di Riccardo Sottil è giunta al termine e per i dirigenti è già il tempo di tracciare un bilancio: sono 5 le reti segnate dal numero sette viola, a cui vanno aggiunti altrettanti assist in un totale di 35 apparizioni. Un bottino non particolarmente ricco ma che rappresenta il migliore (e con ampio distacco) raccolto da Ricky fino ad ora nel corso della sua carriera. Lecito pensare che le due parti possano mettersi ad un tavolo una volta concluso il campionato e valutare attentamente la strada da percorrere. Il contratto dell'esterno scadrà a giugno del 2026 e quindi la palla passa in mano alla Fiorentina: vedremo se Pradè e soci sfrutteranno queste ultime prestazioni per decidere di continuare a puntare sul canterano, o per monetizzare e separarsi definitivamente dal ragazzo. Una cosa è certa, l'infortunio è arrivato nel momento peggiore possibile, ma spesso le difficoltà sono il preludio ad un grande destino.