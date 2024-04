SI PUÒ DARE DI PIÙ (SENZA ESSERE EROI)

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si può dare di più - diceva una famosa canzone - senza essere eroi. E contro il Genoa non serviva certo un'impresa da eroi. Il pareggio permette di riprendersi dopo il break di due sconfitte contro Milan e Juventus e va dunque preso con ottimismo ma per una rimonta in campionato serve davvero di più. Anche perché galleggiare a metà classifica fa abbandonare inesorabilmente quella voglia di Europa che ha spinto nelle stagioni precedenti, soprattutto perché nessuno può dare la certezza di raggiungerla con le Coppe (anche se la speranza è ovviamente quella).

Davanti manca ancora tanto per scardinare le difese, le giocate ci sono ma manca il guizzo degli attaccanti, gli esterni in primis ma anche Belotti (già confermato dal tecnico per giovedì: "deve segnare e deve farci esultare tutti" ha detto). Italiano in sala stampa elenca proprio le giocate che ci sono state e quelle che avrebbe voluto e che possono permettere di vincere le gare ma che, alla fine, ancora mancano.

E dietro i soliti errori di gioventù provocano gol che mettono in salita la gara e vanificano punti importanti. Non per sparare sulla Croce Rossa ma Parisi ha provocato ancora un rigore, non il primo in campionato pur con poche presenze, e la coppia centrale ha sofferto l'imprevedibilità dell'attacco genoano. Per fortuna non c'è tempo di piangersi addosso perché la testa va già a giovedì, sia quella della squadra che dei tifosi che in curva scrivono "Giovedì tutti allo stadio". Lì non c'è appello infatti, la partita sarà da dentro o fuori.