PLAYOFF CONFERENCE: LA FIORENTINA AFFRONTERÀ LA VINCENTE TRA RAPID VIENNA E DEBRECEN. IL RITORNO SI GIOCHERÀ AL FRANCHI

La Fiorentina dunque affronterà la vincente del doppio confronto tra Rapid Vienna e Debrecen: il 24 agosto si giocherà la partita d'andata in Austria oin Ungheria, mentre il 31 agosto si giocherà il ritorno al Franchi.



14.36 - Ecco tutti gli altri accoppiamenti:



Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / PFC Levski Sofia (BUL) - Eintracht Frankfurt (GER)

FC Dila Gori (GEO) / APOEL FC (CYP) - KAA Gent (BEL) / MKS Pogoń Szczecin (POL)

KKS Lech Poznań (POL) / FC Spartak Trnava (SVK) - SK Slavia Praha (CZE) / SC Dnipro-1 (UKR)

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU) / FC Aktobe (KAZ) - FK Bodø/Glimt (NOR) / FC Pyunik (ARM)

FC Tobol Kostanay (KAZ) / Derry City FC (IRL) - FC Viktoria Plzeň (CZE) / Gzira United FC (MLT) - Aston Villa FC (ENG)

Omonoia FC (CYP) / FC Midtjylland (DEN) - Legia Warszawa (POL) / FK Austria Wien (AUT)

LOSC Lille (FRA) - B36 Tórshavn (FRO) / HNK Rijeka (CRO)

Olympiacos FC (GRE) / KRC Genk (BEL) - Adana Demirspor (TUR) / NK Osijek (CRO)

Fenerbahçe SK (TUR) / NK Maribor (SVN) - FC Twente (NED) / Riga FC (LVA)

Aris Thessaloniki FC (GRE) / FC Dynamo Kyiv (UKR) - Beşiktaş JK (TUR) / Neftçi PFK (AZE)

FC Santa Coloma (AND) / AZ Alkmaar (NED) - FC Arouca (POR) / SK Brann (NOR)



14.25 - Questi gli accoppiamenti del Gruppo 4 che comprende la Fiorentina:



SK Rapid Wien (AUT) / Debreceni VSC (HUN) - ACF Fiorentina (ITA)

Rosenborg BK (NOR) / Heart of Midlothian FC (SCO) - HNK Hajduk Split (CRO) / PAOK FC (GRE)

Fotbal Club FCSB (ROU) / FC Nordsjælland (DEN) - Sabah (AZE) / FK Partizan (SRB)

CA Osasuna (ESP) - Club Brugge (BEL) / KA Akureyri (ISL)

AEK Larnaca FC (CYP) / Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) - NK Celje (SVN) / FC Neman Grodno (BLR)







14.24 - La Fiorentina giocherà la partita d'andata il 24 agosto in trasferta e il ritorno, il 31 agosto, in casa all'Artermio Franchi.



14.22 - LA FIORENTINA AFFRONTERA' LA VINCENTE DELLA SFIDA TRA GLI AUSTRIACI DEL RAPID VIENNA O GLI UNGHERESI DEL DEBRECEN!

- Ora è il momento dei sorteggi dei quattro gruppi delle squadre denominate 'piazzate'.- È il momento degli accoppiamenti per il Gruppo 2 delle squadre che hanno vinto i rispettivi campionatiFC Struga (MKD) / FC Swift Hesper (LUX) - HŠK Zrinjski (BIH) / Breidablik (ISL)FCV Farul Constanța (ROU) / FC Flora Tallinn (EST) - Qarabağ FK (AZE) / HJK Helsinki (FIN)FC Astana (KAZ) / PFC Ludogorets 1945 (BUL) - Valmiera FC (LVA) / FK Partizani (ALB)- Primi abbinamenti per il gruppo 1 delle squadre che hanno vinto i rispettivi campionati: FC Ballkani (KOS) / Lincoln Red Imps FC (GIB) - FC Sheriff Tiraspol (MDA) / FC BATE Borisov (BLR)FK Žalgiris Vilnius (LTU) / BK Häcken (SWE) - Hamrun Spartans FC (MLT) / Ferencvárosi TC (HUN)- La cerimonia è iniziata: l'Uefa sta spiegando i criteri del sorteggio per i quattro raggruppamenti coinvolti. Ricordiamo che la Fiorentina è stata inserita nel Gruppo 4.

Alle 14 circa iniziano i sorteggi per i playoff di Conference League, che vedono la Fiorentina testa di serie. Le possibili avversarie sono l'Osasuna (ESP), O una delle vincenti di queste gare che devono ancora giocarsi ossia: SK Rapid Wien (AUT) / Debreceni VSC (HUN), Fotbal Club FCSB (ex Steaua Bucarest - ROU) / FC Nordsjælland (DEN), Rosenborg BK (NOR) / Heart of Midlothian FC (SCO), NK Celje (SVN) / FC Neman Grodno (BLR).



Le gare, andata e ritorno, si giocheranno il 24 e il 31 agosto.