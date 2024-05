È TORNATO IL MIGLIOR DODO, APPLAUDE ANCHE KAYODE

FirenzeViola.it

La vittoria di Brugge è stata una vittoria di gruppo ma tra i giocatori che si sono distinti in campo sicuramente c'è Dodo. Il terzino brasiliano è stato uno dei migliori per tutti i 90 minuti, salvo un errore su una rimessa nel recupero in cui si è spaventato anche lo stesso giocatore, come ha ammesso via social. Ma sono indubbi il suo stato di forma, la sua grinta e la capacità di rimanere sempre lucido anche in fase difensiva visto che si è messo in mostra con dei recuperi decisivi che hanno fatto rivedere il Dodo dei tempi migliori.

Che Italiano sia tornato a puntare sul brasiliano, almeno in Conference, a discapito anche di Kayode, è palese: impossibile rinunciare alla sua esperienza internazionale e alla sua personalità nelle gare europee. Per Kayode ora diventano fondamentali le gare di campionato ma tra i due il rapporto è di stima e amicizia come si deduce anche dalle immagini di Brugge (il brasiliano sulle spalle dell'italiano). Durante il lungo recupero di Dodo, il brasiliano ha supportato e dato tanti consigli al giovane collega ed ora la competizione non può che essere sana e rispettosa.