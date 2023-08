CERCASI NUMERO 10. DA BAGGIO A EL TANQUE: LA STORIA VIOLA

Nel calcio si sa, la maglia numero dieci ha un fascino particolare, probabilmente la più ambita dai calciatori e la più amata dai tifosi. Il “10”, nella tradizione del gioco del calcio, è il numero di maglia indossato dal fantasista della squadra e a Firenze, con la cessione di Gaetano Castrovilli al Bournemouth, la numero dieci dovrà trovare un nuovo proprietario.

Il futuro numero dieci viola sarà il 15° giocatore ad indossarlo da quando è stata introdotta la numerazione fissa nel 1994, ma nel passato della Fiorentina sono stati tantissimi i campioni ad aver vestito questa maglia. Il primo è stato sicuramente Miguel Montuori, dal 1955 al 1957, poi in seguito ne fu proprietario anche Giancarlo De Sisti, per poi essere quasi sempre sulle spalle dell'eterna bandiera viola Giancarlo Antognoni. Sulla fine degli anni '80, poi, è passata a uno dei più grandi talenti del calcio italiano: il "divin codino" Roberto Baggio.

A partire dalla stagione 1994-1995 la 10 è passata al portoghese Manuel Rui Costa, con il quale il fantasista ha vinto due Coppe Italia (1995-1996 e 2000-2001) e una Supercoppa italiana (1996). Tra il 2001 e il 2004, invece, il numero di maglia più prestigioso è andato sulle spalle di Domenico Morfeo e di Riccardo Maspero, mentre nella stagione 2004-2005, invece, il proprietario è diventato Hidetoshi Nakata, che però non ha mai brillato, nonostante le aspettative fossero elevatissime. Il primo proprietario fisso dopo Rui Costa è arrivato nel 2009 con Adrian Mutu, probabilmente l'ultimo calciatore consdierato "degno" di questa maglia. Tra il fenomeno rumeno e Gaetano Castrovilli, infatti, i tifosi viola hanno visto la loro "10" sulle spalle di calciatori come Santiago Silva, Rubén Olivera, Valentin Eysseric, Marko Pjaca e Kevin Prince Boateng. Meglio, almeno sul campo, i proprietari dal 2012 al 2017: Alberto Aquilani e Federico Bernardeschi.

Con il passaggio in Premier League del classe '97, la Fiorentina dovrà trovare un nuovo numero dieci. In queste ore è in corso un sondaggio sulle pagine di FirenzeViola.it (CLICCA QUI) su quale giocatore, secondo i tiFosi, si meriterebbe la dieci lasciata adesso incustodita. Tante le opzioni da Giacomo Bonaventura e Nico Gonzalez, passando per i nuovi acquisti Gino Infantino e Arthur, con l'ex Milan che, al momento, sta staccando i concorrenti. Un sondaggio simile venne proposto, sempre su FirenzeViola, anche nell'estate del 2012 quando, prima che fosse ufficializzato Aquilani come nuovo proprietario, i tifosi elessero Emiliano Viviano. Staremo a vedere cosa accadrà nel prossimo futuro viola, visto che non è da escludere che il prossimo numero dieci possa essere un acquisto che ancora non è stato fatto...

Di seguito i proprietari della numero 10 della Fiorentina dal 1994:

1995-2001: Manuel Rui Costa

2001-2002: Domenico Morfeo

2003-2004: Riccardo Maspero

2004-2005: Hidetoshi Nakata

2005-2006: Stefano Fiore

2006-2011: Adrian Mutu

2011-2012: Santhiago Silva poi Rubén Olivera

2012-2015: Alberto Aquilani

2015-2017: Federico Bernardeschi

2017-2018: Valentin Eysseric

2018-2019: Marko Pjaca

2019-2020: Kevin-Prince Boateng

2020-2023: Gaetano Castrovilli