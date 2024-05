A VERONA LA VIOLA-2 CON NZOLA DAL 1'. MA IL DUBBIO È IN DIFESA

FirenzeViola.it

Due sono gli avversari contro cui Vincenzo Italiano dovrà fare i conti questo pomeriggio: lo spirito di rivalsa del Verona (ko all’andata al Franchi per un episodio al termine di una gara ben giocata e reduce, soprattutto, da appena un successo nelle ultime sei giornate) e il rischio che buona parte dei pensieri della sua squadra sia proiettata (anche comprensibilmente) alla super sfida di mercoledì a Brugge, dove la Fiorentina si gioca in 90’ - si spera - tutta la sua stagione. Anche per questo motivo l’allenatore, grande ex della sfida nelle vesti di mediano, vuole tenere la barra dritta, consapevole che la sfida del Bentegodi sarà un appuntamento da non fallire per tenere vive anche in Serie A le chance di qualificazione alla prossime coppe europee anche tramite il campionato (in tal senso oggi sarà vitale che l'Udinese fermi il Napoli).

Anche per questo motivo, sul campo, verrà schierata una formazione per certi aspetti “rivisitata”. E dunque in linea con le gare contro Genoa, Salernitana e Sassuolo, dove il tecnico ha dato il chiaro segnale di voler preservare i suoi pezzi pregiati per le Coppe: Christensen dovrebbe guadagnarsi la riconferma tra i pali dopo la cinquina rifilata ai neroverdi mentre in difesa Kayode (in vantaggio su Faraoni) e Parisi presidieranno le fasce, con Milenkovic e Ranieri al centro. In mediana le chiavi della regia saranno affidate a Maxime Lopez, che agirà al fianco di uno tra Duncan e Mandragora (il ghanese è avanti) mentre sulla trequarti dovrebbe spettare al terzetto costituito da Ikoné, Barak (favorito su Castrovilli) e Kouame supportare Nzola, che sarà premiato con la maglia da titolare dopo il gol-vittoria allo scadere di giovedì.

H. VERONA (4-2-3-1): 1 Montipò; 38 Tchatchaoua, 23 Magnani, 42 Coppola, 19 Vinagre; 25 Serdar, 33 Duda; 31 Suslov, 90 Folorunsho, 8 Lazovic; 17 Noslin.

A disposizione: 16 Chiesa, 22 Berardi, 27 Dawidowicz, 18 Centonze, 37 Charlys, 21 Dani Silva, 10 Mitrovic, 7 Tavsan, 9 Henry, 11 Swiderski, 99 Bonazzoli.

Allenatore: Baroni

FIORENTINA (4-2-3-1): 53 Christensen; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 65 Parisi; 8 Lopez, 32 Duncan; 11 Ikoné, 72 Barak, 99 Kouame; 18 Nzola.

A disposizione: 1 Terracciano, 22 Faraoni, 2 Dodo, 3 Biraghi, 54 Fortini, 28 Martinez Quarta, 37 Comuzzo, 6 Arthur, 38 Mandragora, 5 Bonaventura, 17 Castrovilli, 19 Infantino, 51 Caprini, 10 Gonzalez, 9 Beltran, 20 Belotti.

Allenatore: Italiano.

Stadio: Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Diretta: ore 15 - Radio FirenzeViola.