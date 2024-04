TROUSIL, Per noi una finale. Vogliamo essere più pericolosi

FirenzeViola.it

Il Viktoria Plzen è partito alla volta di Firenze(QUI la lista dei convocati), dove domani affronterà la Fiorentina nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Intervistato ai microfoni ufficiali del club ceco il vice allenatore dei rossoblu Jan Trousil ha spiegato cosa si aspetta dalla sfida del Franchi: "Non ci si aspettiamo che lo stile di gioco della Fiorentina cambi. Cercherà comunque di dominare il possesso palla. Vorremo partire da una difesa sicura, proprio come a Plzeň, anche se vorremmo cercare di essere più attivi anche in fase offensiva".

All'andata la Fiorentina non ha avuto molte occasioni. È questo l'obiettivo anche in vista di domani?

"Certamente, ma noi vogliamo essere anche più attivi per minacciare di più la porta della Fiorentina. Andiamo lì con la consapevolezza che per noi è come una finale. Vogliamo riuscirci, non vediamo l'ora di giocare e credo che torneremo felici".

La squadra come sta?

"Credo che dopo le partite con Fiorentina e Slavia Praga ritroveremo il resto delle forze. Tutti i ragazzi vogliono giocare una partita del genere. Tutti coloro che andranno in campo daranno il massimo e faranno di tutto per farci progredire nella competizione".