SASSUOLO, M. Henrique al lavoro per esserci coi viola

Il Sassuolo ha ritrovato Berardi, convocato per la sfida di Coppa Italia, con Dionisi che per un certo momento ha pensato anche di far entrare l'attaccante, segnale importante sulle sue condizioni in vista della Fiorentina, ma poi sul 2-0 ci ha rinunciato e ha iniziato a pensare, appunto, alla gara con i viola, che diventa davvero come una finale per i neroverdi. Contro l'Atalanta in Coppa Italia spiccava un'assenza di lusso rispetto ai soliti noti, ovvero quella di Matheus Henrique. Il centrocampista brasiliano infatti non era nemmeno in panchina, non ha seguito la squadra a Bergamo, ma la sua assenza non sembra destare particolare preoccupazione.

Stando a quanto riportato da Sassuolo News infatti, si tratta di una scelta presa tra l'allenatore, lo staff e il giocatore, per permettere a Matheus Henrique di recuperare al meglio in vista della gara con la Fiorentina. Il centrocampista brasiliano infatti è reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese e ora sta stringendo i denti perché non è al 100%.