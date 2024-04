GAZZETTA, Fiorentina come Bayer e Real. Viola da record

FirenzeViola.it

Fiorentina come Bayer Leverkusen e Real Madrid: questa la provocazione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Una provocazione basata però sui fatti, visto che viola,a spirine e blancos sono le uniche tre squadre imbattute in questa campagna europea. E poco importa se la Fiorentina non compete con City, Roma o Bayern ma con Maccabi Haifa, Vitkoria Plzen e Club Brugge, un primato rimane un primato.

Italiano vuole allungare ancora questa striscia di imbattibilità ed è alla caccia di un piccolo grande record, la seconda finale consecutiva di Conference. Per questo, con queste due semifinali col Brugge e cinque turni di campionato, l'attenzione va tutta su quella che potrebbe essere la gara in più in programma il 29 maggio ad Atene, l'ottava meraviglia del maggio fiorentino.